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Флик заблокировал переход Н'Голо Канте в «Барселону» — Mundo Deportivo

Флик заблокировал переход Н'Голо Канте в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не одобрил переход 33-летнего опорного полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в каталонский клуб, поскольку хочет сделать ставку на молодых игроков команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Флик заблокировал переход французского футболиста в стан сине-гранатовых, несмотря на желание подписать его со стороны спортивного блока клуба, возглавляемого Деку.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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