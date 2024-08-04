Глава совета директоров «Динамо» ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с Личкой

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

— У вас есть какой-то конфликт с Личкой или показалось?

— У нас великолепные отношения. Вчера в холле отеля посидели и несколько часов поговорили в конструктивной и очень дружелюбной манере. Если мы друг другу что-то и высказываем, то в исключительно корректной форме, так сказать, в партнёрской. А детали разговоров раскрывать не буду, — приводит слова Гафина Sport24.

Чешский специалист был назначен на пост главного тренера «Динамо» летом 2023 года. За этот период под его руководством бело-голубые провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз победили, восемь раз сыграли вничью и 12 раз потерпели поражение. После трёх игр нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Лички набрали девять очков и занимают второе место.

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