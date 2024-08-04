Вратарь «Реала» Куртуа — об Эндрике: ему нужно быть немного спокойнее

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о новом 18-летнем бразильском нападающем клуба Эндрике.

«Он не очень высокий, но очень крепко стоит на ногах. Он похож на Эдена (Азара), которого я знал в «Челси», у него сильные ноги. Вы можете дать ему пинок, и он останется на ногах. И у него очень сильный удар. На тренировках я видел, как он сильно бьёт. Прежде всего, я думаю, ему нужно быть немного спокойнее. Я не знаю, может, он немного нервничает. Он будет становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Куртуа AS.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.