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Вратарь «Реала» Куртуа — об Эндрике: ему нужно быть немного спокойнее

Вратарь «Реала» Куртуа — об Эндрике: ему нужно быть немного спокойнее
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о новом 18-летнем бразильском нападающем клуба Эндрике.

«Он не очень высокий, но очень крепко стоит на ногах. Он похож на Эдена (Азара), которого я знал в «Челси», у него сильные ноги. Вы можете дать ему пинок, и он останется на ногах. И у него очень сильный удар. На тренировках я видел, как он сильно бьёт. Прежде всего, я думаю, ему нужно быть немного спокойнее. Я не знаю, может, он немного нервничает. Он будет становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Куртуа AS.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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