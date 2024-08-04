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Анчелотти сообщил о готовности Мбаппе и Беллингема сыграть в матче Суперкубка УЕФА

Анчелотти сообщил о готовности Мбаппе и Беллингема сыграть в матче Суперкубка УЕФА
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, смогут ли футболисты «сливочных» Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем принять участие в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой», который состоится 14 августа.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что Мбаппе сможет выйти в стартовом составе. Джуд Беллингем тоже. Они готовы», — приводит слова Анчелотти Realmadrid Confidencial.

Французский нападающий получил перелом носа в матче 1-го тура группового этапа минувшего чемпионата Европы — 2024 с «Австрией» (0:1). Также появлялась информация, что атакующий полузащитник Джуд Беллингем провёл Евро-2024, испытывая боль в плече.

Матч «Реал» — «Аталанта» пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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