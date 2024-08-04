Игрок «Акрона» Палиенко: «Самара Арена» была больше домашней для «Динамо», чем для нас

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко высказался о проведении домашнего матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:2) на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

«Я считаю, что нельзя до конца считать «Самару Арену» домом. Она была больше домашней для «Динамо», чем для нас, потому что мы провели всего первую игру на этом стадионе. Но в случае дальнейшей игры на этом стадион мы будем привыкать. Хочется отдельно поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас. Для нас это очень важно!» — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке. Палиенко выступает за тольяттинский клуб с 2021 года.