ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Зделар, Мусаев, Файзуллаев.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Рыбчинский, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья.

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.