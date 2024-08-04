Башич: интрига снова есть в РПЛ, с «Зенитом» и в этом сезоне можно бороться

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мыслями об интриге в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У них и в прошлом сезоне было много сильных игроков, но «Динамо» могло в последнем туре выиграть чемпионат, если бы сошлись определённые обстоятельства. Тогда три команды боролось за трофей до последнего момента. Это доказывает, что бороться с ними можно. Прошлый сезон вышел очень интересным. Раньше уже после 5-го тура все знали, кто будет чемпионом, а сейчас интрига снова есть. И в этом сезоне можно бороться», — приводит слова Башича «Советский спорт».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (четыре очка).