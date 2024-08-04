Караваев — о матче с «Ростовом»: не сказать, что лёгкая победа

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о минувшем матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

— Показалось, игра была лёгкой для «Зенита» — с хорошей победой и уверенным счётом. Как она складывалась?

— Да нет, не сказать, что лёгкая победа. Конечно, забили пять голов, по счёту уверенная победа. Но всё равно «Ростов» хорошо играет, хорошо прессингует, и, естественно, они доставили нам немало неприятностей, — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал девять очков и занимает первое место. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Ростов» после трёх матчей РПЛ заработал четыре очка и располагается на шестой строчке.

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