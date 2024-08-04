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Караваев — о матче с «Ростовом»: не сказать, что лёгкая победа

Караваев — о матче с «Ростовом»: не сказать, что лёгкая победа
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Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о минувшем матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

— Показалось, игра была лёгкой для «Зенита» — с хорошей победой и уверенным счётом. Как она складывалась?
— Да нет, не сказать, что лёгкая победа. Конечно, забили пять голов, по счёту уверенная победа. Но всё равно «Ростов» хорошо играет, хорошо прессингует, и, естественно, они доставили нам немало неприятностей, — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал девять очков и занимает первое место. В следующем туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Ростов» после трёх матчей РПЛ заработал четыре очка и располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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