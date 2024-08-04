Медина рассказал, как на «Спартак» повлияло отсутствие Соболева и Джикии

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, как на команду повлияло отсутствие нападающего Александра Соболева и бывшего центрального защитника и капитана Георгия Джикии.

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное – иметь здоровый коллектив. То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего», – приводит слова Медины Metaratings.

Напомним, Джикия покинул московский клуб в связи с истечением срока действия трудового соглашения. Соболев был отстранён от тренировок с основной командой «Спартака».

После двух матчей Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали три очка и на текущий момент занимают седьмое место. В 3-м туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.