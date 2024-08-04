Губерниев: Глушенков сейчас является лучшим бразильцем в РПЛ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Максим Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате сейчас. Этим всё сказано, он в полном порядке. Мы все испытываем радость от того, что наш футболист может так здорово играть и забивать в Российской Федерации», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на сезон.