Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Николич живёт командой». Круговой рассказал о своём общении с главным тренером ЦСКА

«Николич живёт командой». Круговой рассказал о своём общении с главным тренером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как строится его общение с главным тренером красно-синих Марко Николичем.

«С первых минут, как Марко пришёл в клуб, он постоянно находится с командой, живёт командой. Всегда подбадривает, подсказывает, иногда ругает. После тренировки может кого-то вызвать лично и поговорить, обсудить тренировку, указать на какие-то ошибки и так далее.

Что нравится в тренировках Марко? Мне нравится, что тренировки всегда проходят с мячом, практически нет обычной беговой работы. Это большой плюс, я привык к такому тренировочному процессу, мне такой подход более интересен», — приводит слова Кругового пресс-служба ЦСКА.

После двух туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали четыре очка и занимают третье место.

Материалы по теме
Игорь Дивеев: Круговой приехал в хорошей форме и всем доволен в ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android