«Николич живёт командой». Круговой рассказал о своём общении с главным тренером ЦСКА

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как строится его общение с главным тренером красно-синих Марко Николичем.

«С первых минут, как Марко пришёл в клуб, он постоянно находится с командой, живёт командой. Всегда подбадривает, подсказывает, иногда ругает. После тренировки может кого-то вызвать лично и поговорить, обсудить тренировку, указать на какие-то ошибки и так далее.

Что нравится в тренировках Марко? Мне нравится, что тренировки всегда проходят с мячом, практически нет обычной беговой работы. Это большой плюс, я привык к такому тренировочному процессу, мне такой подход более интересен», — приводит слова Кругового пресс-служба ЦСКА.

После двух туров Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали четыре очка и занимают третье место.

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