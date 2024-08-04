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Полузащитник «Акрона» Палиенко: руководство клуба делает всё для своего стадиона

Полузащитник «Акрона» Палиенко: руководство клуба делает всё для своего стадиона
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко ответил на вопрос о новом стадионе для тольяттинского клуба. Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», где «Акрон» был номинальным хозяином, прошёл на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Что касается своего стадиона, то хочется выходить на каждый матч и побеждать, независимо от того, где играем. Потому что нужны очки и победы. Но, конечно, хочется свой стадион. Руководство всё делает для этого, и к этому всё идёт», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке. Палиенко выступает за тольяттинский клуб с 2021 года.

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