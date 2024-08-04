Игрок «Оренбурга» Башич: РПЛ хорошеет, но могу сравнивать лишь с чемпионатом Боснии

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о своей адаптации после переезда в Россию.

«Уровень чемпионата России? Для меня он хорошеет. Но могу сравнивать лишь с чемпионатом Боснии и Герцеговины – там только сейчас лига хоть как-то начала прогрессировать. Для меня переход в Россию был двумя шагами вперёд, потому что в РПЛ все намного быстрее играют, темп гораздо выше. Я пришёл и быстро привык ко всему, здесь был Ренато Гойкович, он мне много помогал. Тогда нормально всё было, сейчас тоже всё хорошо. Для меня российский чемпионат просто отличный», — приводит слова Башича «Советский Спорт».

Напомним, босниец перешёл в «Оренбург» в 2022 году. В минувшем сезоне 22-летний Иван Башич принял участие в 37 матчах за клуб во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1 млн.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.