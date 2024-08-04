«Барселона» рассматривает вингера «Баварии» в качестве альтернативы Уильямсу — Sport.es

«Барселона» изучает возможность с покупкой 22-летнего крайнего нападающего «Баварии» Брайана Сарагосы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский футболист рассматривается каталонским клубом в качестве возможной альтернативы крайнему нападающему «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсу, в услугах которого сине-гранатовые крайне заинтересованы.

Ранее в СМИ появлялась информация, что, несмотря на интерес со стороны «Барселоны», Уильямс склоняется к тому, чтобы остаться в «Атлетике».

В минувшем сезоне Сарагоса принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.