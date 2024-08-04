Экс-игрок «Барселоны» Брейтуэйт хочет купить «Эспаньол» и выгнать нынешних боссов — Marca

Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт, ныне играющий за бразильский «Гремио», рассматривает вариант с покупкой клуба из чемпионата Испании — «Эспаньола», за который он выступал с 2022 по 2024 год. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний футболист хочет изгнать из клуба его нынешних владельцев, которые не отпустили его минувшим летом в неназванный клуб из Ла Лиги (в сезоне-2023/2024 «Эспаньол» выступал в Сегунде. — Прим. «Чемпионата»). Подчёркивается, что у Брейтуэйта солидное состояние, поскольку, помимо доходов от футбола, у него также есть собственная линия одежды, компания, занимающаяся недвижимостью в США, а также ресторан в Гаве.

Напомним, нападающий играл за «Барселону» с 2020 по 2022 год.

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