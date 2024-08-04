Игрок «Оренбурга» Башич назвал топ-клуб РПЛ, за который хотел бы сыграть

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич назвал клуб Российской Премьер-Лиги, за который хотел бы сыграть.

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – это всё большие и успешные команды. Мне бы очень понравилось играть за эти команды. Какой выбрал бы топ-клуб РПЛ, если бы можно было назвать один? Думаю, тут всё просто. Конечно, «Зенит», — приводит слова Башича «Советский спорт».

Напомним, босниец перешёл в «Оренбург» в 2022 году. В минувшем сезоне 22-летний Иван Башич принял участие в 37 матчах за клуб во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1 млн.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.