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Николич: первый матч ЦСКА без Чалова? Тяжело без первого нападающего, конечно

Николич: первый матч ЦСКА без Чалова? Тяжело без первого нападающего, конечно
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об уходе нападающего Фёдора Чалова в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 4 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'    

«Первая игра чемпионата без Чалова? Тяжело без первого нападающего, конечно. Но никто не удивлён и я сам говорил, что возможность ухода была. Сейчас что есть, то есть. Для меня это лучшая команда. Конечно, хотелось бы усилить две-три позиции, но я всегда полностью сконцентрирован на тех игроках, которые у меня есть на сегодняшний день. Это моё оружие. До конца трансферного окна, конечно, надо ждать усилений», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. Вместе с командой нападающий выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ.
В прошлом сезоне Чалов сыграл 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.

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