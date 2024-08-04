Николич: первый матч ЦСКА без Чалова? Тяжело без первого нападающего, конечно

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об уходе нападающего Фёдора Чалова в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 4 августа.

«Первая игра чемпионата без Чалова? Тяжело без первого нападающего, конечно. Но никто не удивлён и я сам говорил, что возможность ухода была. Сейчас что есть, то есть. Для меня это лучшая команда. Конечно, хотелось бы усилить две-три позиции, но я всегда полностью сконцентрирован на тех игроках, которые у меня есть на сегодняшний день. Это моё оружие. До конца трансферного окна, конечно, надо ждать усилений», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. Вместе с командой нападающий выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ.

В прошлом сезоне Чалов сыграл 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.