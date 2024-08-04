Хавбек «Акрона» Палиенко: будем по праву играть на «Самара Арене» и представлять область

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался о наличии двух команд из Самарской области в чемпионате России. Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», где «Акрон» был номинальным хозяином, прошёл на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

«Две самарские команды в РПЛ, поэтому на равных правах будем играть на «Самара Арене» и представлять область. Это очень здорово! Но мне кажется, что две команды в РПЛ из Самарской области — это с головой», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке. Палиенко выступает за тольяттинский клуб с 2021 года.