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Симонс принял окончательное решение перейти в «Лейпциг» на правах аренды — Романо

Симонс принял окончательное решение перейти в «Лейпциг» на правах аренды — Романо
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21-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс перейдёт в «Лейпциг» на правах аренды без права выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в начале следующей недели нидерландский футболист пройдёт медицинское обследование. Кроме того, Симонс сообщил о переходе в «Лейпциг» проявлявшей к нему интерес «Баварии».

В минувшем сезоне Симонс также выступал в составе «Лейпцига» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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