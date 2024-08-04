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«Ахмат» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Ахмат» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров чемпионата России грозненский клуб набрал два очка и занимает 12-е место. «Локомотив» после аналогичного количества матчей заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.

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