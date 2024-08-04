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Анатолий Давыдов: на фоне Глушенкова в «Зените» даже Клаудиньо ушёл в тень

Анатолий Давыдов: на фоне Глушенкова в «Зените» даже Клаудиньо ушёл в тень
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Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о влиянии нападающего Максима Глушенкова на игру сине-бело-голубых. Напомним, российский футболист забил восемь голов в первых пяти матчах за санкт-петербургский клуб.

«Зенит» не даёт шансов соперникам. Чувствуется хорошая сыгранность в начале чемпионата. Почти все футболисты настроены на взятие ворот. Наверное, появление Глушенкова сыграло большую роль: интересный, подвижный, очень умный и грамотный футболист. В середине получилась хорошая связка — Глушенков и Вендел.

На фоне Глушенкова даже Клаудиньо ушёл чуть-чуть в тень. Понятно, что Клаудиньо играть умеет. Глушенков и Вендел играют почти как нападающие. У них инициативность не только в подыгрыше. Пока всё у «Зенита» идёт нормально. Думаю, что нескоро наберут команды. Все играют неровно. Показатель — тот же «Ростов»: у них было какое-то спокойствие — непонятно почему», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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