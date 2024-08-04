«Динамо» Мх — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:30

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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров чемпионата России махачкалинский клуб набрал два очка и занимает 13-е место. «Пари Нижний Новгород» после аналогичного количества матчей не заработал ни одного очка и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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