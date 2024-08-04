Давыдов: пока я не вижу необходимости в переходе Соболева в «Зенит»

Директор академии «Зенита Анатолий Давыдов высказался относительно потенциального перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Я не знаю, откуда информация про Соболева, как и не знаю, почему его отстранили. У «Зенита» достаточно хорошее нападение. Если нужен продавливающий нападающий, то Соболев, может быть, вариант. Но это будут решать главный тренер и руководители. Пока я не вижу определённой необходимости в переходе Соболева в «Зенит».

Но это начало чемпионата. Дальше возможны какие-то травмы. Не дай бог, конечно. Если примут решение о трансфере Соболева, будем смотреть, насколько он поможет своей игрой, отношением и агрессивностью в атаке команде. Я считаю, что пока у «Зенита» всё нормально: забиваем много и самое главное, что роль забивных берут на себя полузащитники. Это очень важно», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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