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ЦСКА — «Оренбург»: красно-синие забили третий мяч

ЦСКА — «Оренбург»: красно-синие забили третий мяч
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'    

На 39-й минуте Иван Обляков забил третий гол ЦСКА.

В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.

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