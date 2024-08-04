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У России серебро на Олимпиаде, ЦСКА разгромил «Оренбург» в РПЛ. Главное к вечеру

Московский ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче чемпионата Росии со счётом 5:1, россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного теннисного турнира на Олимпиаде, сербский теннисит Новак Джокович стал чемпионом в мужском одиночном турнире. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 августа.

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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые проиграл, прервав 24-матчевую серию без поражений

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