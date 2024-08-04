«Охота начинается!» Немецкое издание сделало яркую обложку, посвящённую старту Бундеслиги

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В социальных сетях всё большую популярность набирает обложка немецкого спортивного журнала «11FREUNDE», посвящённая старту нового сезона чемпионата Германии, содержащую в себе отсылку к популярной серии фильмов «Челюсти». Особенно сильно пользователи отметили идею стилизации логотипа мюнхенской «Баварии» под челюсть акулы, пытающейся напасть на главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, ставшего со своей командой триумфаторами минувшего сезона.

Фото: Издание 11FREUNDE

Напомним, новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 23 августа матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» с леверкузенским «Байером». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» расположилась на третьей строчке.

Фанаты «Байера» празднуют чемпионство: