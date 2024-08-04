Игрок «Динамо» Мх Ангбан сравнил РПЛ с чемпионатами Англии и Франции

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан оценил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Я играл уже в достаточно хороших чемпионатах. И в английском, и во французском. И, по мне, в плане борьбы и физических нагрузок чемпионат России не уступает другим лигам. Чемпионат Англии немного выше уровнем, конечно. Но чемпионат Франции в плане физики и борьбы похож на российский», — приводит слова Ангбана «Матч ТВ».

27-летний Ангбан выступает за махачкалинское «Динамо» на правах аренды из «Сочи», куда он перешёл летом 2021 года. В составе сочинцев полузащитник провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и стал обладателем серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2021/2022. За свою карьеру Викторьен успел поиграть за французский «Метц», испанскую «Гранаду», а также несколько лет находился в системе лондонского «Челси».