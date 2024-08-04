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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые проиграл, прервав 24-матчевую серию без поражений

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые проиграл, прервав 24-матчевую серию без поражений
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на арене «Стадион Трудящихся» в Пекине. Матч завершился поражением команды Слуцкого со счётом 1:2.

Китай - Суперлига . 21-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 14:35 МСК
Бэйцзин Гоань
Пекин
Окончен
2 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Нгаду-Нгаджуй – 11'     1:1 Малеле – 77'     2:1 Цимин – 90+8'    

На 11-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Бэйцзин Гоань» Майкл Нгаду-Нгаджуй. На 77-й минуте нападающему «Шанхай Шэньхуа» Сефас Малеле удалось восстановить равенство. Однако на 90+8-й минуте нападающий Ван Цимин вырвал победу для своей команды.

Из-за этого поражения у «Шанхай Шэньхуа» прервалась 24-матчевая серия без поражений.

После 22 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 55 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на пять очков.

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