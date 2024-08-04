ЦСКА — «Оренбург»: Дивеев оформил дубль

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию.
На 59-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев оформил дубль.
В рамках прошлого сезона чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).
После двух туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА также заработал четыре очка, но располагается на третьей строчке.
- 4 августа 2024
-
18:15
-
18:15
-
18:11
-
18:02
-
17:53
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:15
-
17:09
-
17:06
-
17:04
-
16:51
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:20
-
16:18
-
16:12
-
16:05
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:43
-
15:27
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
15:00