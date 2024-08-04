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Вратарь «Торпедо» Бабурин назвал лучшего голкипера в новом сезоне РПЛ

Вратарь «Торпедо» Бабурин назвал лучшего голкипера в новом сезоне РПЛ
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин оценил старт сезона своей команды, а также высказался о новичках Российской Премьер-Лиги и выбрал лучшего вратаря РПЛ.

— Как оцениваете старт сезона для «Торпедо»?
— Неплохо, до сегодняшней игры с «Чайкой». Дома мы должны были побеждать. Если в прошлом матче с «Енисеем» счёт был плюс-минус закономерный, когда мы забили на последней минуте и была непростая выездная игра, то сегодня первый матч, когда и по результату, и по игре мы потеряли очки.

— Как оцените старт дебютантов РПЛ «Акрона» и махачкалинского «Динамо»?
— Какие-то матчи смотрел. Им непросто, что показывают результаты игр. Первые матчи они проводят на эмоциях. По содержанию пока всё неплохо, а дальше будем смотреть. Думаю, клубам РПЛ с ними тоже легко не будет.

— Не рассматриваете эти команды как главных претендентов на вылет?
— Пока нет. Чемпионат такой, что делать это сейчас бессмысленно.

— Кого вы считаете лучшим вратарём РПЛ на данный момент?
— Пока Лунёва. Он провёл хороший матч с «Локомотивом». Сегодня с «Акроном» он «на ноль» сыграл, — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

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