Тренер «Краснодара» Мусаев: у Смолова травма, думаю, что его не будет две‑три недели

Главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев высказался о матче с «Факелом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 4 августа, в Воронеже, начало в 17:30 мск.

— Чем обусловлен выход Петрова в стартовом составе «Краснодара»?

— Он профильный правый защитник, который в двух матчах сыграл по 35–40 минут. Мы считаем, что он уже готов, поэтому он занял это место.

— Почему Смолов вне заявки?

— У Федора травма. Думаю, что его не будет две‑три недели.

— Также на лавке оказался Кривцов, а в стартовый состав попал Кастаньо. В чём ваша задумка?

— Это разные футболисты с разным набором качеств. Мы считаем, что Кастаньо больше подойдет под тот рисунок игры, который мы ожидаем в матче с «Факелом».

— Игра пройдёт на искусственном поле. К тому же весь день в Воронеже идёт дождь. В чью пользу будет фактор поля?

— Не знаю. Не думаю, что это пойдёт кому‑то на пользу. Будет 50 на 50, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России воронежский клуб не набрал ни одного очка и занимает 14-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал два очка и располагается на 11-й строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.