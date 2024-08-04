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Женский «Локомотив» обыграл «Динамо» в четвертьфинале Кубка России

Женский «Локомотив» обыграл «Динамо» в четвертьфинале Кубка России
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Завершился матч 1/4 финала Кубка России среди женщин, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

На 32-й минуте матча счёт открыла нападающая «Локомотива» Елена Чубрило. На 72-й минуте красно-зелёные удвоили своё преимущество: Чубрило оформила дубль. На 85-й минуте матча забила нападающая «Динамо» Кайлан Уиллиамс.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира красно-синие разгромили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4:1. Отметим, что в 2022 году футболистки ЦСКА также завоевали этот трофей.

Наиболее титулованными командами в Кубке России являются «Звезда-2005» (Пермь) и воронежская «Энергия». Обе команды становились обладателями трофея по семь раз.

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