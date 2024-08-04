Агент игрока «Динамо» Майсторовича: это футболист высочайшего уровня

Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы 19-летнего центрального защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о прогрессе игрока в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я уже говорил, что, если Милан продолжит так играть, приглашение в сборную Сербии точно придёт. Я в этом уверен. В двух последних матчах Майсторович сыграл идеально, забил гол. Ему нужно было время, чтобы показать свой реальный уровень. Поверьте мне, это футболист высочайшего уровня», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Сербский защитник перешёл в «Динамо» из «Войводины» U19 в феврале 2023 года. Майсторович получил травму крестообразных связок в середине мая того же года. В этом сезоне РПЛ защитник сыграл полностью все три матча и отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.