Жена Фёдора Смолова рассказала о разнице продуктов в Москве и Краснодаре

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, высказалась о разнице продуктов в Москве и Краснодаре.

«В Москве я почти перестала есть овощи, фрукты и зелень, потому что на вкус всё было как трава. В Краснодаре всё иначе. Еда тут великолепная. Здесь я ем три раза в день салаты со спелыми овощами, ароматным маслом и сванской солью, много персиков, абрикосов, арбузов, яблок и ягод. Теперь я знаю, что хочу поесть, не выбираю часами, что приготовить на завтрак», — написала Истомина в телеграм-канале.

Фёдор Смолов вернулся в футбольный клуб «Краснодар» этим летом. До этого он с 2018 года выступал в Москве за «Локомотив» и «Динамо» с небольшим перерывом на аренду в «Сельте» в 2020-м.

Напомним, Фёдор Смолов в текущем сезоне принял участие в четырёх матчах, забил гол и отдал результативную передачу.