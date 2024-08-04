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«Локомотив» может приобрести полузащитника «Бенфики» Мейте — Галетти

«Локомотив» может приобрести полузащитника «Бенфики» Мейте — Галетти
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«Локомотив» может приобрести центрального полузащитника «Бенфики», выступавшего в прошлом сезоне за греческий ПАОК, Суалихо Мейте. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее — Twitter).

По информации источника, «Локомотив» рассматривает Мейте в качестве своей главной цели в оставшееся до трансферного окна время. Сообщается, что на игрока также претендует ПАОК.

Мейте в текущем сезоне сыграл 42 матча за ПАОК во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Локомотив» в новом сезоне РПЛ после двух стартовых матчей набрал три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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