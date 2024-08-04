Обляков — о разгромной победе ЦСКА над «Оренбургом»: не скажу, что сегодня всё получалось

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла 4 августа в Москве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу красно‑синих. Обляков забил гол и сделал результативную передачу.

«Не скажу, что сегодня всё получалось. Есть моменты, которые нужно улучшать. Хорошо, что мы смогли забить свои мячи в первом тайме, но он был скомканный. «Оренбург» играл на контратаках, но мы давали им свободное пространство. Главное, что победили. Двигаемся дальше», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.