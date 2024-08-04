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Обляков — о разгромной победе ЦСКА над «Оренбургом»: не скажу, что сегодня всё получалось

Обляков — о разгромной победе ЦСКА над «Оренбургом»: не скажу, что сегодня всё получалось
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла 4 августа в Москве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу красно‑синих. Обляков забил гол и сделал результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«Не скажу, что сегодня всё получалось. Есть моменты, которые нужно улучшать. Хорошо, что мы смогли забить свои мячи в первом тайме, но он был скомканный. «Оренбург» играл на контратаках, но мы давали им свободное пространство. Главное, что победили. Двигаемся дальше», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

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