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«С ЦСКА непозволительно не забивать свои моменты». Игрок «Оренбурга» Малых — о матче

«С ЦСКА непозволительно не забивать свои моменты». Игрок «Оренбурга» Малых — о матче
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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился победой красно-синих со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«Создавали моменты, могли забивать. Нас наказали за наши ошибки. С ЦСКА непозволительно не забивать свои моменты. Результат закономерный. ЦСКА играл низко», — приводит слова Малых «Матч ТВ»

В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

«Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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