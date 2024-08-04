Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил крупное поражение от ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что футболисты московского ЦСКА реализовали все моменты в матче 3-го тура РПЛ. Встреча прошла сегодня, 4 августа. Она завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

— Как можно объяснить произошедшее?

— У ЦСКА всё залетало. Мы тоже создавали моменты, но, к сожалению, не получилось забивать.

Во втором тайме мы играли в более открытый футбол, из‑за этого пришлось создавать свободные зоны, которые ЦСКА смог использовать. Игра получилась немного странной для нас, и результат мог быть другим.

Счёт был несправедлив по отношению к нам. В перерыве я поговорил с парнями и сказал, что мы не играем плохо, нужно продолжать так же. Когда вышли, пропустили ещё. Хотел бы поздравить ЦСКА с победой, – сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.