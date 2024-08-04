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Агент Дивеева: бросает ли он вызов Глушенкову? Нет, только самому себе

Агент Дивеева: бросает ли он вызов Глушенкову? Нет, только самому себе
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об игре футболиста в начале сезона Российской Премьер-Лиги.

— Три мяча в трёх матчах, может, Игорь всё-таки будет нападающим?
— Нет, он не будет нападающим (смеётся). Бросает ли Дивеев вызов Глушенкову из «Зенита»? Я бы так к этому не относился, Игорь вызов самому себе бросает. Он играет по эпизоду нападающего, когда подключается к стандартным положениям. Но всё-таки его профиль — это оборона. Его голы — это вызов нападающим только отчасти, их надо немножко раззадорить: «Смотрите, что защитник делает. Где же вы тогда?» Можно ли сказать, что Игорь сейчас в своей лучшей форме? В лучшей или нет — сложно сказать, очень относительная категория. Но форма у него хорошая сейчас, — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В первых трёх турах РПЛ Дивеев сыграл во всех матчах и отметился тремя забитыми голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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