Главный тренер «Оренбурга» высказался о результатах команды на старте РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5) высказался о результатах команды на старте нового сезона чемпионата России.

«Нет никаких переживаний за наши результаты на старте чемпионата. Мы заработали три очка дома со «Спартаком». Нам надо улучшать игру, упорно тренироваться и выигрывать следующую домашнюю игру», — сказал Деограсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА после победы заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.