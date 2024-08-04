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Главный тренер «Оренбурга» высказался о результатах команды на старте РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» высказался о результатах команды на старте РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5) высказался о результатах команды на старте нового сезона чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«Нет никаких переживаний за наши результаты на старте чемпионата. Мы заработали три очка дома со «Спартаком». Нам надо улучшать игру, упорно тренироваться и выигрывать следующую домашнюю игру», — сказал Деограсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА после победы заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

Турнирная таблица РПЛ
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