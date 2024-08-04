Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Оренбургом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что с «Оренбургом» приходится играть в шахматный футбол. Встреча команд в 3-м туре РПЛ прошла сегодня, 4 августа. Она завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.
МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23' 2:0 Дивеев – 30' 2:1 Рыбчинский – 31' 3:1 Обляков – 39' 4:1 Дивеев – 59' 5:1 Келлвен – 71'
— Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» — неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол.
— Сегодня была очень хорошая реализация.
— Реализация порадовала, но могли забить и больше, была пара хороших моментов, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
После трёх матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.
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