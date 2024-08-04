Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что с «Оренбургом» приходится играть в шахматный футбол. Встреча команд в 3-м туре РПЛ прошла сегодня, 4 августа. Она завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

— Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» — неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол.

— Сегодня была очень хорошая реализация.

— Реализация порадовала, но могли забить и больше, была пара хороших моментов, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.