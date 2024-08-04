Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Оренбургом»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал разгромную победу над «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что с «Оренбургом» приходится играть в шахматный футбол. Встреча команд в 3-м туре РПЛ прошла сегодня, 4 августа. Она завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

— Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» — неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол.

— Сегодня была очень хорошая реализация.
— Реализация порадовала, но могли забить и больше, была пара хороших моментов, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
ЦСКА просто стёр «Оренбург»! Команды забили 4 за 15 минут! Видео
ЦСКА просто стёр «Оренбург»! Команды забили 4 за 15 минут! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android