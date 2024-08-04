«Факел» — «Краснодар»: команды не смогли отметиться голами в первом тайме

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Факел» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Первый тайм завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала два очка за два матча. «Факел» (0) располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.