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Нападающий ЦСКА Койта назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Австрии

Нападающий ЦСКА Койта назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Австрии
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Нападающий ЦСКА Секу Койта после матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1) высказался об отличии чемпионата России от чемпионата Австрии.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«Это был очень важный первый домашний матч. Мы одержали вполне заслуженную победу. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Могу сказать, что чемпионаты России и Австрии — разные. В российском чемпионате больше силовой борьбы. К сожалению, не провёл полностью с командой предсезонку. Сейчас набираю форму, работаю с тренерами. Надеюсь, что всё будет хорошо и этот сезон будет успешным для нас.

Могу сказать, что я ещё готов не на сто процентов. Я приехал за неделю до начала чемпионата. Конечно, требуется время на адаптацию. Не только в плане физики, но также привыкнуть к схеме игры и требованиям главного тренера», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

До ЦСКА последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года.

Турнирная таблица РПЛ
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