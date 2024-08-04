Нападающий ЦСКА Койта назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Австрии

Нападающий ЦСКА Секу Койта после матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1) высказался об отличии чемпионата России от чемпионата Австрии.

«Это был очень важный первый домашний матч. Мы одержали вполне заслуженную победу. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

Могу сказать, что чемпионаты России и Австрии — разные. В российском чемпионате больше силовой борьбы. К сожалению, не провёл полностью с командой предсезонку. Сейчас набираю форму, работаю с тренерами. Надеюсь, что всё будет хорошо и этот сезон будет успешным для нас.

Могу сказать, что я ещё готов не на сто процентов. Я приехал за неделю до начала чемпионата. Конечно, требуется время на адаптацию. Не только в плане физики, но также привыкнуть к схеме игры и требованиям главного тренера», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

До ЦСКА последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года.