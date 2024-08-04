Игрок ЦСКА Файзуллаев поделился впечатлениями от участия в Олимпиаде

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался об участии в Олимпиаде-2024.

«Олимпиада — хороший опыт», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, узбекистанская команда не сумела преодолеть групповой этап Олимпиады, дважды проиграв и единожды сыграв вничью.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующий контракт молодого футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость узбекского хавбека в € 6 млн.