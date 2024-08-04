Нападающий ЦСКА Койта: для меня самое главное — помочь команде выиграть в чемпионате

Нападающий ЦСКА Секу Койта после матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1) рассказал, что ему важнее результаты команды, чем индивидуальные награды.

«Если честно, я не сосредоточен на каких-то индивидуальных наградах. Прежде всего стараюсь помочь команде. Индивидуальные награды придут потом. Самое главное для меня – помочь ЦСКА выиграть чемпионат и как можно больше трофеев», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.