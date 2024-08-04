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Нападающий ЦСКА Койта: не ожидал, что Чалов покинет команду, он легенда клуба

Нападающий ЦСКА Койта: не ожидал, что Чалов покинет команду, он легенда клуба
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Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал переход нападающего красно-синих Фёдора Чалова в греческий ПАОК. 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА.

«Если честно, я не ожидал, что Чалов покинет нашу команду. Узнал об этом в последний момент. Буду очень по нему скучать. Уже скучаю по нему. Могу сказать, что Чалов легенда клуба. Его уход — это весомая потеря для команды. Постараемся заменить его и сделать так, чтобы сезон был успешным для нас.

На меня очень рассчитывают в ЦСКА. Когда я подписывала контракт, то мне сказали об этом. Я универсальный игрок, могу играть на разных позициях в атаке. Николич уже попробовал меня на разных позициях. Это его решение. Я готов играть на всех позициях», — передаёт слова Койта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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