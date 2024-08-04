Игроком «Манчестер Сити» Альваресом интересуется «Арсенал» — The Sun

Нападающим «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулианом Альваресом интересуется «Арсенал», сообщает интернет-издание The Sun.

По информации источника, лондонцы являются большими поклонниками таланта футболиста. Сообщается, что руководство «Арсенала» готово сделать исключение для покупки Альвареса, несмотря на две крупные покупки в это трансферное окно ранее — вратаря Давида Райи и защитника Риккардо Калафьори. «Манчестер Сити» оценивает аргентинца в € 80 млн. «Арсенал» сможет позволить себе покупку игрока только в случае продажи двух воспитанников клуба — Рейсса Нелсона и Эдди Нкетиа.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.