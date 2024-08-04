Санчо прокомментировал возвращение к играм за «Ман Юнайтед» после конфликта с тен Хагом

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо во время товарищеского турне в США рассказал, что рад вернуться в команду после урегулирования конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, а также оценил предсезонную подготовку.

«Определённо, на 100%. Было приятно наслаждаться погодой, вернуться к ребятам, это было здорово», — приводит слова Санчо Daily Mail.

В начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал по июнь этого года.