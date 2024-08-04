«Барселона» — единственный клуб в Ла Лиге без приобретений игроков этим летом

«Барселона» — единственный футбольный клуб в чемпионате Испании, который на данный момент не купил ни одного футболиста. Об этом сообщает Marca.

Единственным подписанием каталонского клуба этим летом является новый главный тренер Ханс-Дитер Флик. После того как мадридский «Атлетико» объявил о переходе Александра Сёрлота и Робена Ле Нормана, каталонский клуб остался единственным, кто не приобрёл игрока.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» изучает возможность покупки 22-летнего крайнего нападающего «Баварии» Брайана Сарагосы. В нынешнее трансферное окно также появлялись слухи о переговорах «Барселоны» по переходу вингера «Атлетика» Нико Уильямса, а также нападающего «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо.