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«Факел» — «Краснодар»: VAR отменил гол новичка воронежцев Мертенса

«Факел» — «Краснодар»: VAR отменил гол новичка воронежцев Мертенса
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Факел» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода счёт в матче остаётся ничейным.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте голом отметился полузащитник воронежцев Дилан Мертенс, но VAR отменил гол из-за того, что мяч вышел за пределы поля.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала два очка за два матча. «Факел» (0) располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.

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